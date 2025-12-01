Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 1 декабря 2025Мир

Во Франции рассказали о «звоне в ушах» у Макрона после слов Путина

Политик Филиппо: У Макрона зазвенело в ушах после слов Путина об угрозах для ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

У президента Франции Эммануэля Макрона зазвенело в ушах после слов его российского коллеги Владимира Путина об угрозах для Европейского союза (ЕС). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!» — написал политик, высмеяв французского лидера.

Таким образом Филиппо прокомментировал слова Путина о том, что Россия не желает нападать на страны ЕС. Российский лидер подчеркнул, что слова о якобы исходящей от России угрозе является попыткой европейских лидеров повысить свой рейтинг на фоне плачевного состояния экономики.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно ЕС в настоящий момент представляет наибольшую угрозу для страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по причалу с казахстанской нефтью. Как Киев объяснил атаку Астане?

    Раскрыты главные критерии россиян при поиске партнера

    Россиян предупредили о росте «бабушкиных схем» при продаже машин

    Экс-премьер Украины обвинил Киев в краже 100 миллиардов долларов иностранной помощи

    На Западе обличили желание Каллас раздробить Россию «на маленькие государства»

    Катавшийся на крыше поезда метро россиянин попал на видео

    В Новой Москве произошел взрыв

    В России собрались урезать продажи иностранных автомобилей

    Ненависть лидеров Запада к Трампу назвали уморительной

    Министр обороны Швеции перепутал фамилию Шмыгаля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости