Во Франции рассказали о «звоне в ушах» у Макрона после слов Путина

У президента Франции Эммануэля Макрона зазвенело в ушах после слов его российского коллеги Владимира Путина об угрозах для Европейского союза (ЕС). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
«Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!» — написал политик, высмеяв французского лидера.
Таким образом Филиппо прокомментировал слова Путина о том, что Россия не желает нападать на страны ЕС. Российский лидер подчеркнул, что слова о якобы исходящей от России угрозе является попыткой европейских лидеров повысить свой рейтинг на фоне плачевного состояния экономики.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно ЕС в настоящий момент представляет наибольшую угрозу для страны.