Во Франции рассказали о «звоне в ушах» у Макрона после слов Путина

Политик Филиппо: У Макрона зазвенело в ушах после слов Путина об угрозах для ЕС

У президента Франции Эммануэля Макрона зазвенело в ушах после слов его российского коллеги Владимира Путина об угрозах для Европейского союза (ЕС). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!» — написал политик, высмеяв французского лидера.

Таким образом Филиппо прокомментировал слова Путина о том, что Россия не желает нападать на страны ЕС. Российский лидер подчеркнул, что слова о якобы исходящей от России угрозе является попыткой европейских лидеров повысить свой рейтинг на фоне плачевного состояния экономики.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно ЕС в настоящий момент представляет наибольшую угрозу для страны.