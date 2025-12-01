Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 1 декабря 2025Наука и техника

Microsoft не смогла ускорить Windows

Windows Latest: Windows 10 оказалась быстрее Windows 11 в тестах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters

Корпорация Microsoft обещала ускорить работу Windows 11, но у нее не получилось. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Редактор портала Абиджит МБ напомнил, что недавно Microsoft отчиталась об ускорении файлового менеджера «Проводник» в Windows 11 с помощью функции предварительной загрузки. Специалист провел тесты и сравнил работу «Проводника» в Windows 10 и 11. Он выяснил, что задумка инженеров Microsoft провалилась, так как программа не стала работать быстрее.

Журналист проводил тесты на виртуальных машинах с операционными системами (ОС) Windows 10 и 11. Он подсчитал, что функция предзагрузки потребляет дополнительные 35 мегабайт оперативной памяти, при этом ее эффекта не ощущается: «Даже с предзагрузкой "Проводник" работает не так плавно, как хотелось бы».

Абиджит МБ признался, что был удивлен своим открытием, так как «Проводник» во всех последних ОС Microsoft работает на одной платформе Win32/COM (explorer.exe, shell32). Автор предположил, что инженеры Microsoft не смогли корректно развернуть новую функцию.

«Все, что нужно — некоторая серьезная оптимизация "Проводника". И это не та проблема, которую гигант программного обеспечения (ПО) из Редмонда не может решить», — укорил американскую корпорацию журналист.

В конце ноября производитель техники Dell заявил, что около 500 миллионов компьютеров на рынке до сих пор не обновили до Windows 11. Также еще примерно столько же устройств не могут работать с новой ОС из-за проблем совместимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всего два дня». Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в этом году

    Московский ноябрь занял строчку среди рекордно теплых

    Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы

    В деле о расправе над депутатом Рады в Подмосковье появились новые детали

    Microsoft не смогла ускорить Windows

    Родители жениха узнали о нестандартной сексуальной жизни будущих сватов и сбежали

    Турист пошел за наркотиками и был найден бездыханным с ножом в спине

    В России призвали ввести одну меру против агрессивных подростков

    В России допустили исчезновение сотен малых городов

    Подорожание кофе в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости