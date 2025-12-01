Забота о себе
01:03, 1 декабря 2025Забота о себе

Желающим похудеть людям подсказали простое правило «80/20»

Фармацевт Сантамария: На диете 20 процентов рациона могут составлять сладости
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Руководительница отдела фармацевтической помощи в PromoFarma by DocMorris Мар Сантамария заявила, что для эффективного похудения необходимо следовать простому правилу «80/20». Его она подсказала людям, желающим сбросить лишний вес, в разговоре с изданием 20minutos.

По словам Сантамарии, худеющие люди могут не отказываться ни от каких продуктов, но 80 процентов их рациона должна составлять средиземноморская диета. Этот тип питания предполагает употребление свежих овощей и фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, качественного белка и полезных жиров, пояснила она.

Что касается оставшихся 20 процентов, они отводятся для сладостей и других менее сбалансированных продуктов, уточнила специалистка. Делается это для того, чтобы избежать излишней жесткости. «Обе крайности вредны: ни абсолютная строгость, ни полная вседозволенность не работают. Главное — последовательность без зацикливания на совершенстве», — заключила Сантамария.

Ранее диетолог Кристина Войт предупредила об опасности приема пищи перед телевизором. Такая привычка, утверждает она, чревата проблемами с ЖКТ.

