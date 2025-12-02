Реклама

Из жизни
17:15, 2 декабря 2025Из жизни

227-килограммовый медведь тайно жил под жилым домом несколько месяцев

В США медведь устроил берлогу под жилым домом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: abc7.com

Житель города Алтадина, США, по имени Кен Джонсон нашел в своем подвале огромного медведя. Об этом сообщает ABC 7.

Джонсон рассказал, что стал подозревать что-то неладное еще в июне. Тогда он заметил, что пространство под его домом частично разрушено. Рядом лежали обломки кирпичей и оконной рамы. Джонсон слышал, что как-то в их городе медведь устроил берлогу под жилым домом. Он испугался, что такое случится и с ним, и установил камеры видеонаблюдения.

В конце ноября Джонсон наконец-то увидел нежданного гостя. Под его домом несколько месяцев тайно жил 227-килограммовый медведь. Мужчина объяснил, что хищник поселился под его кухней, и он часто слышит его движение. «Это пугает. Думаю, чем дольше он будет там, тем комфортнее ему будет, и это не закончится», — отметил Джонсон.

Мужчина рассказал, что недавно чуть не столкнулся с хищником лицом к лицу. Джонсон подошел к подвалу, чтобы поменять батарейки в камере, как вдруг услышал рев. «Я не мог перестать дрожать», — признался он.

Джонсон обратился за помощью к Департаменту рыболовства и дикой природы штата Калифорния. Его сотрудники должны выманить хищника и отвезти его обратно в горы.

До того как оккупировать подвал Джонсона, медведь бродил вдоль дороги недалеко от города. Местные жители предположили, что его дом уничтожили пожары, поэтому он отправился на поиски еды и укрытия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада медведь вломился в дом к пожилой паре. Он ранил их и сбежал.

