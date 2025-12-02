Реклама

Бывший СССР
16:35, 2 декабря 2025

Арестович назвал два камня преткновения в мирном плане по Украине

Арестович: Уиткофф везет в Москву почти согласованный мирный план
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф везет в Москву почти согласованный мирный план, в котором есть лишь два камня преткновения. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своем YouTube-канале.

Он заявил, что документ почти полностью согласован, однако неопределенными остались пункты о территориальных уступках со стороны Киева и вступлении Украины в НАТО. По словам бывшего советника главы офиса украинского лидера, ключевым вопросом остается то, пойдут ли украинские власти на соответствующие уступки Москве.

«Почти полностью согласованный документ. Есть только два камня преткновения: территориальные уступки — будут ли ВСУ, Украина, выходить из Донецкой области добровольно или заморозка по линии фронта. И второе — пункт вступления в НАТО. Будет ли Украина брать на себя добровольные обязательства изъять этот пункт из конституции и, наоборот, включить, что она нейтральная страна», — сказал он.

Во вторник, 2 декабря, в Москве состоится встреча спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина, на которой они обсудят урегулирование конфликта. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев заявил, что этот день определит судьбу Украины.

