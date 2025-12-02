Реклама

Арестович назвал настоящие задачи Украины на переговорах

Арестович: Цель Украины на переговорах — добиться гарантий личной безопасности
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Цель Украины на переговорах с США — добиться личной безопасности для руководителей государства, в частности для президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Я думаю, что разговор идет о гарантиях безопасности для Зеленского. Ему их дадут, а потом обманут», — заявил Арестович.

Он предположил, что Зеленскому позволят уйти из власти, а спустя несколько лет уничтожат.

Во вторник, 2 декабря, в Москве состоится встреча спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина, на которой они обсудят урегулирование конфликта. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев заявил, что этот день определит судьбу Украины.

