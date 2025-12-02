Чиновникам и их семьям разрешили лечиться по ДМС в одном российском городе

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, вводящий добровольное медицинское страхование (ДМС) для городских государственных служащих, включая чиновников, депутатов и губернатора. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовых актов.

Кроме того, для лиц, которые занимают высшие должности государственной службы, есть возможность застраховать за бюджетный счет членов своих семей.

«Под членами семьи в целях реализации настоящего Закона Санкт-Петербурга понимаются: супруг (супруга); дети, в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке между собой, пасынки и падчерицы: не достигшие возраста 18 лет; достигшие возраста 18 лет и не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения», — говорится в документе.

Закон вступит в силу уже с января 2026 года.

