23:24, 2 декабря 2025Россия

Чиновникам и их семьям разрешили лечиться по ДМС в одном российском городе

Чиновники Петербурга и их семьи смогут лечиться по ДМС за счет бюджета с января
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, вводящий добровольное медицинское страхование (ДМС) для городских государственных служащих, включая чиновников, депутатов и губернатора. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовых актов.

Кроме того, для лиц, которые занимают высшие должности государственной службы, есть возможность застраховать за бюджетный счет членов своих семей.

«Под членами семьи в целях реализации настоящего Закона Санкт-Петербурга понимаются: супруг (супруга); дети, в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке между собой, пасынки и падчерицы: не достигшие возраста 18 лет; достигшие возраста 18 лет и не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения», — говорится в документе.

Закон вступит в силу уже с января 2026 года.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в разговоре с «Лентой.ру» предупредила россиян о частом нарушении закона работодателями в отношении зарплат.

