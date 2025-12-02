Реклама

Екатерина Варнава показала фигуру в боди

Актриса Екатерина Варнава показала фигуру в боди
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aaneshka / @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,4 миллиона подписчиков.

Бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала на размещенных кадрах в блестящем боди из прозрачной ткани. Наряд оказался украшен камнями, бусинами и стразами. В то же время 40-летняя знаменитость уложила волосы в гладкий низкий хвост, подчеркнула глаза черными стрелками и нанесла на губы коричневую помаду.

«Мне выпала уникальная возможность и, не побоюсь этого слова, честь стать героиней мини-фильма, который был специально снят для ежегодного бала #ХраповTeam», — указала в подписи артистка.

В ноябре Екатерина Варнава похвасталась коллекцией обуви на сотни тысяч рублей.

