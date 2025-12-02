Генсек НАТО заявил о необходимости России «для танго»

Рютте: Для решения судьбы Украины в НАТО нужна Россия

Североатлантическому альянсу «нужна Россия для танго». Таким образом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о решении судьбы Украины в альянсе, сообщает Bloomberg.

«Рютте заявил, что переговоры США с Россией по плану урегулирования конфликта на Украине не приведут к односторонним решениям о будущем НАТО», — говорится в материале.

По его словам, эти вопросы будут решаться в другом русле и с участием НАТО. Уточняется, что генсек провел экстренное заседание Североатлантического совета, где страны обсудили риски возможных уступок и будущие гарантии безопасности для Украины.

Рютте подчеркнул, что любые договоренности потребуют участия обеих сторон и отметил, что альянсу «нужна и Россия для танго».

Ранее зять президента США Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф прибыли в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что Кушнер становится ключевой фигурой в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.