Наука и техника
04:32, 2 декабря 2025Наука и техника

Корейские Су-25 получили копию немецких Taurus

Army Recognition: Новая ракета Су-25 ВВС КНДР похожа на немецкую Taurus
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Новая крылатая ракета, которую получили штурмовики Су-25 Военно-воздушных сил (ВВС) Корейской народной армии, похожа на немецкую Taurus и британскую Storm Shadow. О новом вооружении самолетов КНДР рассказало западное издание Army Recognition.

Автор обратил внимание на снимки с празднования 80-летия корейских ВВС. На них можно заметить Су-25 с крылатыми ракетами неизвестной модели. В публикации подчеркнули, что внешне корейская ракета похожа на Storm Shadow и Taurus KEPD 350. Боеприпас с квадратным поперечным сечением получил крылья в средней части корпуса и аппаратуру наведения в носовой части. Внешнее сходство может говорить о копировании иностранной концепции.

«В тактическом плане новое вооружение превращает Су-25 из маловысотного самолета ближней поддержки в универсальную ударную платформу. Оснащение его крылатой ракетой типа Taurus на внутренней опоре позволило бы осуществлять пуски из-за пределов самых плотных слоев южнокорейской противовоздушной обороны» — пишет издание.

В ноябре стало известно, что российский учебно-боевой самолет Як-130М, который также позиционируют как легкий штурмовик, впервые представили на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае.

