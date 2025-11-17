Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:25, 17 ноября 2025Наука и техника

Российский Як-130М впервые представили за рубежом

«Ростех» впервые представил учебно-боевой самолет Як-130М на Dubai Airshow 2025
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Российский учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили за рубежом — на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Расширение боевых возможностей самолета Як-130М достигается за счет установки бортовой радиолокационной станции, оптико-локационной системы и бортового комплекса обороны в контейнерном исполнении, а также современного комплекса средств связи», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что Як-130М получил новые управляемые и неуправляемые средства поражения.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ранее госкорпорация сообщила, что истребитель пятого поколения Су-57Э и учебно-боевой самолет Як-130М покажут на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

В октябре ОАК рассказала, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    57-летняя Ольга Кабо показала фигуру в купальнике

    Россиянам начали продавать половинки елок

    25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства туристки

    Российские «Ланцеты» применили четыре тысячи раз в зоне СВО

    В Конго загорелся самолет с министром

    В Европе заявили о катастрофической нехватке солдат ВСУ

    США назвали дату заключения сделки с Китаем по редкоземельным металлам

    Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

    Россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости