Российский Як-130М впервые представят за рубежом

«Ростех» впервые представит учебно-боевой самолет Як-130М на Dubai Airshow
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Истребитель пятого поколения Су-57Э и учебно-боевой самолет Як-130М покажут на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«Впервые за рубежом будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и импортозамещенный вертолет "Ансат-М". Кроме того, на Ближнем Востоке дебютирует российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который примет участие в летной программе», — говорится в сообщении.

Як-130М отличается от базовой модели новым комплексом бортового оборудования. Самолет оснащен радиолокационной станцией БРЛС-130Р и оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ-130К. Также Як-130М получил комплекс обороны «Президент-С130» и новый комплекс связи. Модернизированный самолет можно применять для подготовки пилотов истребителей, а также для решения ударных и истребительных задач. Як-130М может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец Як-130М. Самолет разработали на основе анализа и обобщения опыта применения авиации в локальных конфликтах.

