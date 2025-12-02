Кремль опубликовал первые кадры встречи Путина и Уиткоффа

Кремль опубликовал первые кадры переговоров Путина с делегацией США в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры с делегацией США в Кремле. Первые кадры встречи опубликовала пресс-служба главы государства.

Российская сторона на переговорах представлена помощником российского лидера Юрием Ушаковым и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В состав американской делегации вошли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным отправятся в одну из стран Европы. Уточняется, что там они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.