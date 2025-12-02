Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:07, 2 декабря 2025Мир

Кремль опубликовал первые кадры встречи Путина и Уиткоффа

Кремль опубликовал первые кадры переговоров Путина с делегацией США в Кремле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент России Владимир Путин начал переговоры с делегацией США в Кремле. Первые кадры встречи опубликовала пресс-служба главы государства.

Российская сторона на переговорах представлена помощником российского лидера Юрием Ушаковым и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В состав американской делегации вошли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным отправятся в одну из стран Европы. Уточняется, что там они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от Черного моря. Россия будет мощнее бить по портам и судам

    В центре Москвы заметили гигантский мандарин

    Игравший за «Ростов» африканец умер в возрасте 43 лет

    Экс-глава МИД заявил о стратегической победе Украины на фоне переговоров

    Трамп высказался о ситуации на Украине

    Стал известен фактор ускорения развития болезни Альцгеймера

    В России нашли уникальное место жертвоприношений с множеством украшений

    На свадьбу приполз крупный питон

    Названы лучшие направления для ночных путешествий

    Кремль опубликовал первые кадры встречи Путина и Уиткоффа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok