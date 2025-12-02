Внебиржевой курс доллара обвалился до 77 рублей впервые с 2023 года

Внебиржевой курс доллара обвалился до 77 рублей впервые с мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент открытия площадок доллар стоил 77,75 рубля. За день стоимость американской валюты упала на 0,48 процента. На минимуме она дешевела до отметки в 77,16 рубля.

С начала 2025 года доллар подешевел более чем на четверть (минус 27,23 процента).

Курс евро тем временем потерял 0,6 процента. С открытия торгов валюта подешевела на 54 копейки. Ее курс на момент написания материала составляет 89,667 рубля. За год стоимость упала уже на 20,2 процента.

Заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов описал колебания курса рубля словами «безумные качели». По словам топ-менеджера, официальный курс рубля, публикуемый Центробанком, все чаще воспринимается участниками рынка в качестве ненадежного.