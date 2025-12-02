В Бразилии львица загрызла посетителя зоопарка, мечтавшего стать дрессировщиком

В бразильском городе Жуан-Песоа львица растерзала посетителя зоопарка, который забрался в вольер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жертвой зверя стал 19-летний Герсон Машаду. Он мечтал стать дрессировщиком и ради этого неоднократно совершал безрассудные поступки. В частности, однажды молодой человек пытался без билета проникнуть в самолет, чтобы добраться до Африки зайцем.

В зоопарке Машаду перелез через стену высотой более шести метров, преодолел защитные решетки, а затем спустился к льву по дереву. Охранники зоопарка пытались его остановить, но он действовал слишком быстро. Львица набросилась на Машаду, как только он оказался внутри вольера.

Ранее сообщалось, что львы напали смотрителя зоопарка Safari World в Бангкоке. Они терзали его около 15 минут, пока их не отогнал другой смотритель.