Мирные жители попали под удар ВСУ в курортном российском регионе

В Краснодарском крае два человека пострадали при ударе беспилотников ВСУ

В Краснодарском крае два человека попали под удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба курортного региона.

«Из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе легкие травмы получили два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в поселке Новомихайловском упали обломки БПЛА, повреждения получили три дома. В двух из них оказались выбиты стекла, посечены обшивка и двери. В третьем повреждения получили стены. При этом на одном из участков оборвалась линия электропередачи, а также оказалась повреждена труба газопровода.

В ночь на 2 декабря ВСУ атаковали девять регионов России при помощи 45 беспилотников. По информации Минобороны России, больше всего дронов — 14 — перехватили над Брянской областью, а над Краснодарским краем уничтожили 8 БПЛА.