Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 2 декабря 2025Россия

Мирные жители попали под удар ВСУ в курортном российском регионе

В Краснодарском крае два человека пострадали при ударе беспилотников ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Краснодарском крае два человека попали под удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба курортного региона.

«Из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе легкие травмы получили два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в поселке Новомихайловском упали обломки БПЛА, повреждения получили три дома. В двух из них оказались выбиты стекла, посечены обшивка и двери. В третьем повреждения получили стены. При этом на одном из участков оборвалась линия электропередачи, а также оказалась повреждена труба газопровода.

В ночь на 2 декабря ВСУ атаковали девять регионов России при помощи 45 беспилотников. По информации Минобороны России, больше всего дронов — 14 — перехватили над Брянской областью, а над Краснодарским краем уничтожили 8 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok