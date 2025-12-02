Реклама

13:38, 2 декабря 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о живущем на 50 тысяч рублей в месяц Зеленском

hromadske.ua: Зеленский живет на зарплату в 50 тысяч рублей в месяц
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) в месяц, а также накопление с бизнес-проектов. Об этом рассказало издание hromadske.ua.

«Зеленский имеет неплохие накопления, он работал в бизнесе успешно, поэтому он может себе это позволить, может волонтерить фактически на этой должности», — приводится в публикации мнение украинского экономиста Владимира Дубровского.

Отмечается, что уровень зарплаты украинского лидера вдвое ниже, чем средняя зарплата украинского чиновника.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что, по его информации, Зеленский получил приказ покинуть президентский пост на этой неделе. При этом он допустил, что политик не последует приказу.

