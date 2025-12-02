Реклама

23:19, 2 декабря 2025Мир

В США обвинили Европу в жажде денег и конфликтов

Журналист Санчес: Пока РФ и США пытаются заключить мир, Европа ждет в стороне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Пока Россия и Соединенные Штаты пытаются достигнуть договоренностей по ситуации на Украине, Европа остается в стороне. Такое мнение высказал журналист Рик Санчес в соцсети X.

«Пока [спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив] Уиткофф и [зять американского лидера Джаред] Кушнер пытаются заключить мир с [президентом России] Владимиром Путиным, европейские лидеры остаются в стороне, поглощенные своей жаждой конфликтов и денег», — посетовал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту. Он заявил об этом в день прибытия американской делегации в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне визита Уиткоффа в Россию заявил о важном дне для мира. До этого депутат Петр Толстой рассказал, что Владимир Путин перед переговорами с представителями США был настроен трезво, жестко и в то же время оптимистично.

