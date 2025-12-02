Нарколог оценил инициативу запретить показ фильмов с пьянками днем

Нарколог Сараев: Запрет фильмов с пьянством днем сам по себе не сработает

Детям не следует любоваться взрослыми, распивающими спиртные напитки, однако одного запрета на фильмы с алкоголем будет недостаточно. Таким образом нарколог Марат Сараев в беседе с «Ридусом» оценил очередную меру по борьбе с пьянством.

Ранее в Роскомнадзор поступило предложение о переносе на ночное время показа фильмов со сценами употребления спиртных напитков — как зарубежных, так и отечественных наподобие «Иронии судьбы, или С легким паром!» Инициатива призвана не пробуждать в детях и подростках интереса к распитию алкогольных напитков.

«Эта мера может быть действенной с точки зрения глобального профилактического процесса. Если это единственная мера, которую мы можем сегодня предложить, — она будет неэффективной, потому что дети и так могут посмотреть этот фильм на любом ресурсе», — сказал нарколог

По мнению Сараева, для успешной профилактики следует активнее вести соответствующую пропаганду на телевидении, в частности, показывать больше фильмов о пропаганде здорового образа жизни и о том, как человек преодолел проблему с алкоголем.

28 ноября сообщалось, что в Вологодской области введут запрет на продажу алкоголя в прикассовой зоне магазинов.