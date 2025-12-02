Реклама

09:33, 2 декабря 2025Экономика

Европейский центробанк отказался стать кредитором для репарационного займа Киеву

FT: ЕЦБ не станет кредитором для передачи Киеву €140 млрд под залог активов РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Адресованное Европейскому центробанку (ЕЦБ) предложение Еврокомиссии выступить кредитором для Euroclear в рамках выделения репарационного кредита Украине под залог российских активов нарушает его мандат. На таком основании в регуляторе отказались удовлетворить просьбу ЕК, пишет со ссылкой на источники Financial Times.

По их данным, в ЕЦБ посчитали, что такой шаг ничем не отличается от предоставления прямого финансирования правительствам, поскольку речь идет о покрытии финансовых обязательств государств — членов Евросоюза.

Решение, отмечается в материале, усложняет выделение репарационного займа и вынуждает Еврокомиссию искать другие варианты для смягчения позиции бельгийского руководства.

Именно возражения премьер-министр Бельгии Барта де Вевера, который требует распространить ответственность за предлагаемые действия на все страны Евросоюза, остается главным препятствием на пути использование средств. Он настаивает на «юридически обязывающих, безусловных, безотзывных гарантиях» от Евросоюза на случай, если Россия заявит права на замороженные активы в случае заключения мирного соглашения, а Украина не сможет расплатиться.

Депозитарий Euroclear, на который приходится большая часть замороженных активов, базируется в Бельгии, поэтому позиция королевства остается особенно значимой в вопросе предполагаемого кредита.

