00:30, 2 декабря 2025Из жизни

Нобелевский лауреат предупредил о скорых хаосе, коллапсе и войнах и назвал их виновников

Нобелевский лауреат Джеффри Хинтон предупредил о социальном коллапсе из-за ИИ
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Go Nakamura / Reuters

Лауреат нобелевской премии по физике, один из основоположников современных нейросетей Джеффри Хинтон предупредил о скорых хаосе, социальном коллапсе и войнах, к которым ведет развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Futurism.

Хинтон изложил свои взгляды на происходящее в беседе с американским сенатором Берни Сандерсом. Ученый считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта усилит неравенство и приведет к массовой безработице. При этом люди, которые останутся без работы, по его мнению, не смогут найти другие источники заработка. Это отличает сложившуюся ситуацию от технологических революций, которые человечество переживало в прошлом.

Виновниками этого Хинтон назвал Илона Маска, Джеффа Безоса и других лидеров крупных ИТ-корпораций. «Эти люди всерьез делают ставку на то, что ИИ сможет заменить множество работников», — заявил он. По словам ученого, это очень недальновидно: если у масс не будет денег, то у компаний не будет клиентов.

Еще одна проблема, возникающая из-за развития искусственного интеллекта, связана с военными применениями этой технологии, считает Хинтон. По его словам, богатые страны десятилетиями избегали непосредственного участия в кровопролитных конфликтах, поскольку общество считало значительные боевые потери неприемлемыми. Если же воевать будет искусственный интеллект, то потерь не будет. «Это устранит одно из главных препятствий, мешавших богатым и сильным странам вторгаться в маленькие страны, такие как Гренада», — предположил ученый.

Если у вас армия дронов или человекообразных роботов, то богатые страны смогут вторгаться в бедные, и люди из бедных стран будут гибнуть, а из богатых — нет. Это устраняет одну из основных причин, по которой такое не происходило постоянно

Джеффри Хинтон
Джеффри Хинтон — один из создателей так называемого глубокого обучения и так называемого метода обратного распространения ошибок при обучении нейросетей. Эти технологии используются в больших языковых моделях, на которых основаны ChatGPT и аналогичные продукты.

Ранее влиятельного миллиардера Питера Тиля предсказал скорый конец света и заявил, что антихрист уже среди нас. По его мнению, попытки ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление Армагеддона.

