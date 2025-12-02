Объемы собранного в России зерна подсчитали

Вице-премьер Патрушев: К настоящему времени собрано свыше 145 млн тонн зерна

К настоящему времени российские аграрии успели собрать в общей сложности свыше 145 миллионов тонн зерна в бункерном (чистом) весе. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Достигнутый результат заместитель главы правительства назвал одним из лучших в новейшей истории. После сушки суммарный вес собранного в России зерна заметно сократится. Подобное обстоятельство Патрушев назвал следствием неблагоприятных погодных условий в этом году в ряде агрорегионов. «Может быть достаточно значительная рефакция (корректировка — прим. «Ленты.ру»), — резюмировал он.

В этом году непогода накрыла ряд ключевых российских аграрных регионов. Если южные области страны затронули затяжная засуха и продолжительное отсутствие дождей, то в северных субъектах наблюдалась противоположная картина — почву там размыли ливни.

В результате неблагоприятных погодных условий аграрии из Саратовской области и Краснодарского края в 2025 году собрали на 20-25 процентов меньше зерновых культур, чем годом ранее. В Ростовской области, в свою очередь, местные власти ввели мораторий на банкротство фермеров. Аналогичному примеру захотели последовать и в ряде других регионов.

Проблем фермерам добавляет снижение цен на пшеницу, а также рост стоимости топлива и уборочной техники. Несмотря на это, российские власти заверяют, что дефицита ключевых агрокультур на внутреннем рынке не ожидается. Собранного зерна, подчеркнули в Минсельхозе, хватит для удовлетворения потребностей как в самой России, так и за ее пределами.

