Наука и техника
16:57, 2 декабря 2025Наука и техника

Обнаружена скрытая опасность дефицита железа в организме

JI: Дефицит железа связан с повышенной уязвимостью к респираторным вирусам
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Inna Dodor / Shutterstock / Fotodom

Диета с низким содержанием железа может ослаблять способность иммунных клеток бороться с респираторными инфекциями — и этот эффект сохраняется даже после нормализации уровня железа. К такому выводу пришли исследователи Колумбийского университета, их работа опубликована в The Journal of Immunology (JI).

В эксперименте мышей кормили железодефицитной диетой и заражали гриппом. Выяснилось, что Т-клетки в легких формировали нормальные по виду клетки памяти, но не могли производить интерферон-гамма — ключевой противовирусный сигнал. Даже после того как животным возвращали в рацион железо, нарушение функции не исчезало.

Эффект оказался строго локальным: иммунные клетки легочной ткани теряли способность реагировать на вирус, тогда как другие части иммунной системы сохраняли нормальную работу. Это может объяснять, почему дефицит железа связан с повышенной уязвимостью к респираторным вирусам и более высоким риском развития астмы.

Авторы отмечают: железодефицит — одно из самых распространенных глобальных нарушений питания, особенно у женщин и детей. Понимание его влияния на Т-клетки легких может помочь создать новые диетические и медицинские стратегии для укрепления иммунитета и профилактики вирусных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что индивидуальный подбор дозы витамина D3 после инфаркта может снизить риск повторного сердечного приступа почти вдвое.

