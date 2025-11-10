Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:56, 10 ноября 2025Наука и техника

Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

AHA: Правильный подбор дозы витамина D3 вдвое снижает риск повторного инфаркта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Индивидуальный подбор дозы витамина D3 может вдвое снизить риск повторного инфаркта у перенесших сердечный приступ. К такому выводу пришли кардиологи медицинского центра Intermountain Health, представив результаты крупного клинического исследования на ежегодной конференции American Heart Association Scientific Sessions (AHA) 2025 в Новом Орлеане.

В исследовании приняли участие 630 пациентов, недавно перенесших инфаркт. Одним назначали стандартный уход, другим — «персонализированную» терапию с регулярным контролем уровня витамина D в крови и корректировкой дозы D3 до оптимальных значений (более 40 нг/мл). Такой подход позволил уменьшить вероятность второго инфаркта на 50 процентов, не вызывая побочных эффектов.

Авторы исследования отметили, что стандартные добавки витамина D редко приносят ощутимую пользу, однако при точной настройке дозы в зависимости от уровня витамина в крови эффект становится значительным. По их мнению, персонализированное управление витамином D может стать новым направлением профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно с учетом того, что дефицит этого вещества наблюдается у большинства людей во всем мире.

Ранее стало известно, что COVID-19 вызывает более серьезное и длительное воспаление сердца и сосудов, чем вакцинация.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости