Россия
22:52, 2 декабря 2025Россия

Опубликованы кадры массового ДТП с автобусами на трассе М-12

МЧС опубликовало кадры массового ДТП с автобусами на трассе М-12 у Арзамаса
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

МЧС Нижегородской области / Telegram

МЧС Нижегородской области опубликовало в Telegram-канале кадры работы на месте массового дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов на трассе М-12 в районе города Арзамас.

В ролике видна работа сотрудников 47-й пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда Арзамаса по деблокировке из автобуса троих человек.

В аварии пострадали 14 человек, в том числе ребенок, все они госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести. Еще 106 человек вывозят водители «Арзамаспассажиравтотранса» в гостиницу.

На месте продолжают работать оперативные службы, выясняются все обстоятельства происшествия. Движение в сторону Казани перекрыто, водителей просят выбирать варианты объезда.

