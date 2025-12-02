Орешкин увидел плюсы в повышении утилизационного сбора

Орешкин: Повышение утильсбора способствует укреплению рубля

Повышение утилизационного сбора сказывается на курсе российской валюты. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил помощник президента России Максим Орешкин на форуме «Россия зовет!»

По мнению Орешкина, одним из результатов роста этого сбора становится укрепление рубля, так как снижается спрос на валюту под импорт.

Ранее сообщалось, что, по мнению Орешкина, для ослабления курса национальной валюты нужно агрессивно наращивать импорт. Однако пока правительство не предпринимает таких шагов. В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников спрогнозировал, что в ближайшее время курс рубля будет существенно крепче, чем казалось год назад. Это окажется вызовом для российской экономики. Из-за этого «какие-то экспортные продукты вынуждены будут уйти».

Кроме того, Решетников признал, что его ведомству придется пересмотреть ожидания по среднему курсу рубля в сторону укрепления.