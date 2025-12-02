Парень встретил незнакомца в ресторане и вскоре был опозорен перед всеми друзьями

Пользователь Reddit с ником NunsWithNunchucks рассказал о неожиданной встрече в ресторане, куда он пришел вместе со своим другом. По его словам, когда спутник отлучился в уборную, он встретился глазами с сидевшим за другим столиком человеком, лицо которого показалось ему смутно знакомым, но автор тут же отвернулся.

«Когда я еще раз попыталась украдкой оглянуться, чтобы проверить, смотрит ли он на меня, он уже направлялся к моему столику. Мы неловко поздоровались, прежде чем задать друг другу один и тот же вопрос: "Я вас знаю?" Ответ был неясен. Мы представились, перечислили друзей, родственников, коллег, бывших и так далее, но ничто не приблизило нас к пониманию, почему наши лица кажутся нам знакомыми», — написал автор.

После этого за столик вернулся его друг и вечер шел своим чередом, прежде чем незнакомец снова не подошел к NunsWithNunchucks. Выяснилось, что после мучительных раздумий парень вспомнил их встречу — они познакомились, лежа на соседних койках в местной больнице.

«Он сказал, что на мне был шейный корсет. Я начал вспоминать, но прежде чем я успел открыть рот, он сообщил еще одну деталь, чтобы освежить мою память. Он сказал, что я — тот парень, который вывихнул шею, пытаясь сделать себе минет. По его словам, я тогда был под обезболивающими и очень гордился, тем как близок я был к тому, чтобы коснуться кончиком языка кончика своего члена», — написал парень.

Разумеется, на следующий день все друзья автора знали о его маленьком секрете, который он старался не разглашать с момента инцидента. По словам мужчины, теперь он стал объектом насмешек, впрочем, беззлобных.

Ранее другие пользователи Reddit поделились историями о самых странных инцидентах во время секса. Один из пользователей рассказал, как минет сначала привел его в больницу, а затем спас ему жизнь.