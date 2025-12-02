Пенсионер поверил мошенникам и попался в аэропорту с чемоданом наркотиков

The Sun: Пенсионер из Уэльса поверил мошенникам и стал контрабандистом

79-летний мужчина из Великобритании поверил мошенникам и попался в международном аэропорту Чили с чемоданом наркотиков. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, пенсионер из Уэльса Уильям Истмент получил письмо на электронную почту, в котором женщина по имени Каролина сообщила ему о смерти родственника в Окленде, Новая Зеландия. Для получения наследства мужчина якобы должен был подписать документы. По указке недоброжелательницы он прилетел в Мехико, Мексика, остановился в отеле и встретился с ней. Женщина выдала ему необходимые документы и чемодан, запертый на ключ, который она попросила за деньги доставить в Окленд.

За перевозку багажа мошенница пообещала выплатить жертве 3,7 миллиона фунтов стерлингов (381 миллион рублей). Мужчина отправился в Новую Зеландию с пересадкой в Чили, где его арестовала транспортная полиция. В запертом чемодане туриста офицеры обнаружили метамфетамин на 200 тысяч фунтов стерлингов (20,6 миллиона рублей). На данный момент пожилой контрабандист находится в ​​тюрьме строгого режима. Расследование по его делу продолжается.

Ранее турист пошел за наркотиками и был найден бездыханным с ножом в спине. Инцидент произошел в небольшой рыбацкой деревне Кастара на острове Тобаго.