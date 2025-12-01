Турист пошел за наркотиками и был найден бездыханным с ножом в спине

NYP: Туриста из США нашли бездыханным с ножом в спине на острове Тобаго

Туриста из штата Колорадо, США, нашли бездыханным во время отдыха на острове Тобаго. Подробностями истории поделился таблоид New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 26 ноября, в небольшой рыбацкой деревне Кастара. Согласно полицейскому отчету, в тот вечер 43-летний Кристофер Браун ужинал и выпивал с друзьями, а затем ушел, сказав им, что собирается купить наркотик. Через некоторое время американца нашли с торчащим из спины ножом без признаков жизни.

По данным издания, подозреваемого в совершении преступления уже задержали, он находится под стражей. Мотивы злоумышленника и обстоятельства трагедии пока не ясны. Департамент туризма Тобаго осудил нападение с ножом на мужчину, заявив, что это первый подобный акт насилия в этом месте.

В мае в центре Нью-Йорка маньяк напал на туристку, сопровождавшую школьниц, и вонзил ей нож в грудь. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что на его счету за последние 20 лет было 14 арестов.