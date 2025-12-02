Реклама

15:33, 2 декабря 2025

Популярный напиток оказался защитником от заболеваний печени и почек

F&F: Кофе связан с более низкой вероятностью развития болезней печени и почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Freepik

Кофе содержит сотни биологически активных молекул — от кофеина до хлорогеновых кислот и дитерпенов — и все больше данных указывает, что именно их сочетание, а не один компонент, может защищать печень и почки. В новом обзоре, опубликованном в Food & Function (F&F), ученые объясняют, какие химические соединения кофе действительно доходят до организма, как они преобразуются микробиотой кишечника и почему именно эти метаболиты могут снижать риск хронических заболеваний.

Авторы отмечают, что многочисленные исследования — от крупных когортных до клинических — систематически показывают: регулярное употребление кофе связано с более низкой вероятностью развития цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы, неалкогольной жировой болезни печени и хронических заболеваний почек. Однако ключевую роль, по-видимому, играют не исходные вещества напитка, а продукты их превращения, циркулирующие в крови и обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

На защитный эффект влияет и способ приготовления кофе: фильтрация, степень обжарки и помола меняют концентрации соединений и их биодоступность. Кроме того, авторы подчеркивают выраженную индивидуальную вариабельность — генетические особенности метаболизма и состав кишечной микробиоты могут сильно менять пользу напитка.

Ранее стало известно, что чай улун может частично защищать мозг от последствий хронического недосыпа, смягчая воспаление и улучшая когнитивные функции.

