Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:32, 2 декабря 2025Экономика

Экс-советник Трампа спрогнозировал приход американских компаний в российские проекты

Экс-советник Трампа Пападопулос: Компании из США захотят работать в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Американские компании захотят войти в российские нефтяные и газовые проекты, ориентированные на европейский рынок, в случае достижения договоренности между США и РФ по Украине. Такой прогноз дал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с РИА Новости.

Он выразил мнение, что это может произойти в случае заключения сделки между США и Россией. Экс-советник американского лидера пояснил, что такое решение позволит европейцам потенциально приобретать эти запасы нефти и газа.

Ранее сообщалось, что в России продолжают вести бизнес 328 американских компаний, хотя до февраля 2022 года их было больше 800. Оказалось, что 438 компаний из США либо полностью ушли с российского рынка, либо заморозили свой бизнес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. О чем доложили верховному главнокомандующему?

    Львица растерзала посетителя зоопарка

    Уверенному в своем отцовстве после недолгой связи парню дали совет

    В Госдуме высказались о возможности увеличить срок декретного отпуска

    В Киеве обеспокоились способным перечеркнуть итоги встречи во Флориде событием

    Экс-советник Трампа спрогнозировал приход американских компаний в российские проекты

    Корейские Су-25 получили копию немецких Taurus

    Пассажиров сломавшегося «Сапсана» отправили в Москву резервным поездом

    Подступы к Красноармейску оказались усыпаны телами солдат ВСУ

    США прервали связь с одной страной Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости