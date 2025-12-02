Экс-советник Трампа Пападопулос: Компании из США захотят работать в России

Американские компании захотят войти в российские нефтяные и газовые проекты, ориентированные на европейский рынок, в случае достижения договоренности между США и РФ по Украине. Такой прогноз дал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с РИА Новости.

Он выразил мнение, что это может произойти в случае заключения сделки между США и Россией. Экс-советник американского лидера пояснил, что такое решение позволит европейцам потенциально приобретать эти запасы нефти и газа.

Ранее сообщалось, что в России продолжают вести бизнес 328 американских компаний, хотя до февраля 2022 года их было больше 800. Оказалось, что 438 компаний из США либо полностью ушли с российского рынка, либо заморозили свой бизнес.