Путин заявил, что конфликт на Украине стал трагедией для украинского народа

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине стал трагедией для украинского народа. Об этом он высказался в ходе совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировкой войск, запись открытой части совещания опубликовал телеканал «Звезда»..

Верховный главнокомандующий указал, что виновна в этой трагедии преступная политика «вороватой хунты» Киева. В частности, Путин отметил, что украинское командование в ходе боев за Красноармейск (украинской название — Покровск) не считалось с потерями и бросало солдат на убой. Кроме того, противник всячески препятствует сдаче в своих бойцов в плен, добавил российский лидер.

О переходе Красноармейска и Волчанска под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ стало известно вечером 1 декабря. Позднее Минобороны опубликовало кадры появления российского флага на центральной площади Красноармейска.