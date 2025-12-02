Реклама

13:17, 2 декабря 2025Россия

Украина потеряла несколько единиц редкого вооружения в зоне СВО

ВС России уничтожили РСЗО RAK-SA-12 и бронетехнику Viking и Mastiff ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Украинские военнослужащие заряжают снаряды в РСЗО РАК-СА-12

Украинские военнослужащие заряжают снаряды в РСЗО РАК-СА-12. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) сразу несколько редких единиц вооружения и военной техники, среди которых хорватская реактивная система залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что упомянутую РСЗО уничтожили бойцы группировки войск «Запад», действующие на территориях Донецкой народной республики и Харьковской области. С 2022 года RAK-SA-12 упоминалась в сводках Минобороны лишь 46 раз. Точное количество имеющихся у ВСУ единиц этого вооружения не называется, известно, что президент Украины Владимир Зеленский лично встречал RAK-SA-12 при первой поставке на Украину.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить две редкие единицы бронетехники — бронетранспортер Viking и бронеавтомобиль Mastiff. Первый из них ценится ВСУ за способность форсировать водные преграды и редко встречается на передовой.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области.

