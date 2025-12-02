Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:31, 2 декабря 2025Культура

Раскрыта причина приглашения Долиной в Госдуму

Депутат Свищев: Долину пригласили в Госдуму, чтобы дать певице высказаться
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / ТАСС

Депутат Дмитрий Свищев объяснил, для чего народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в заседании Государственной Думы. Его слова передает 360.ru.

По словам парламентария, в Госдуме хотят услышать мнение певицы и дать ей возможность высказаться по поводу прецедента с возвращением проданной квартиры. Депутат отметил, что Долину пригласили на заседание через ее директора, далее решение об участии примет сама знаменитость.

«Хотим понять, как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза, какие-то факты, может, мы не знаем», — пояснил Свищев.

Депутат заявил, что общество «трясет» из-за прецедента с продажей квартиры Долиной. По его словам, недобросовестные продавцы стали обманывать россиян, вопрос коснулся также автомобильного рынка. Парламентарий предположил, что этот процесс может стать неуправляемым, поэтому проблеме следует уделить особое внимание. Целью запланированного круглого стола является представление законодательной инициативы, которая защитит права покупателей, пояснил Свищев.

1 декабря стало известно, что Долину пригласили на заседание Госдумы для обсуждения проблемы участившихся случаев мошенничества со вторичным жильем. Заседание пройдет 17 декабря в формате круглого стола. Помимо певицы, приглашения были направлены ведущим юристам, специализирующимся на жилищных спорах, представителям Росреестра, Минюста, банковского сектора, страховых организаций и авторитетным блогерам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российский танкер напали у берегов Турции. Как и зачем атакуют суда в Черном море?

    Игрок потерял более семи миллионов рублей на матче между «Челси» и «Арсеналом»

    Названо число стран-покупателей российского продовольствия

    Денис Майданов призвал понять уехавших из России артистов

    Теннисистка Серена Уильямс высказалась о критике ее фигуры

    Отношение россиян к поведению Долиной оценили

    В Госдуме ответили на сообщение о подготовке Европы к войне с Россией

    Песков ответил на обвинения Европы

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Оборонный сектор Европы столкнулся с серьезными трудностями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости