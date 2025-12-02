Раскрыта причина приглашения Долиной в Госдуму

Депутат Свищев: Долину пригласили в Госдуму, чтобы дать певице высказаться

Депутат Дмитрий Свищев объяснил, для чего народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в заседании Государственной Думы. Его слова передает 360.ru.

По словам парламентария, в Госдуме хотят услышать мнение певицы и дать ей возможность высказаться по поводу прецедента с возвращением проданной квартиры. Депутат отметил, что Долину пригласили на заседание через ее директора, далее решение об участии примет сама знаменитость.

«Хотим понять, как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза, какие-то факты, может, мы не знаем», — пояснил Свищев.

Депутат заявил, что общество «трясет» из-за прецедента с продажей квартиры Долиной. По его словам, недобросовестные продавцы стали обманывать россиян, вопрос коснулся также автомобильного рынка. Парламентарий предположил, что этот процесс может стать неуправляемым, поэтому проблеме следует уделить особое внимание. Целью запланированного круглого стола является представление законодательной инициативы, которая защитит права покупателей, пояснил Свищев.

1 декабря стало известно, что Долину пригласили на заседание Госдумы для обсуждения проблемы участившихся случаев мошенничества со вторичным жильем. Заседание пройдет 17 декабря в формате круглого стола. Помимо певицы, приглашения были направлены ведущим юристам, специализирующимся на жилищных спорах, представителям Росреестра, Минюста, банковского сектора, страховых организаций и авторитетным блогерам.