Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 2 декабря 2025Бывший СССР

Российские войска ударили десятками дронов по городу в Одесской области

RusVesna: ВС России ударили по Болграду в Одесской области с помощью 20 дронов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в ходе массированной ночной атаки ударили десятками дронов «Герань» по городу Болград в Одесской области. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Около 20 дронов атаковали Одесскую область. Серия прилетов в Болграде, после этого в районе начались перебои с электричеством», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки в городе начался масштабный пожар.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что массированные удары пришлись по Одесской области ночью 1 декабря. Массированная атака с использованием дронов произошла в Овидиополе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большая группа захлебнулась в нечистотах». ВСУ бегут по канализационным трубам из взятого под контроль России Красноармейска

    В США рассказали о редком качестве одного из переговорщиков Трампа по Украине

    Хинштейн раскрыл подробности работы бойцов из КНДР в Курской области

    Глава Курской области выступил с докладом перед Путиным о ситуации в регионе

    В России пожаловались на безумные качели курса рубля

    Российские войска ударили десятками дронов по городу в Одесской области

    Европейский центробанк отказался стать кредитором для репарационного займа Киеву

    Россияне признались в готовности променять новогоднее застолье с семьей на путешествие

    В Москве установили елку для рыб и показали видео

    Украину обвинили в создании ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости