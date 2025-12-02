Российские войска ударили десятками дронов по городу в Одесской области

RusVesna: ВС России ударили по Болграду в Одесской области с помощью 20 дронов

Российские войска в ходе массированной ночной атаки ударили десятками дронов «Герань» по городу Болград в Одесской области. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Около 20 дронов атаковали Одесскую область. Серия прилетов в Болграде, после этого в районе начались перебои с электричеством», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки в городе начался масштабный пожар.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что массированные удары пришлись по Одесской области ночью 1 декабря. Массированная атака с использованием дронов произошла в Овидиополе.