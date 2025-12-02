Реклама

20:57, 2 декабря 2025Экономика

Российский рынок акций обрушился после слов Путина о войне с Европой

Индекс Мосбиржи упал на 1,1 процента после слов Путина о войне с Европой
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский рынок акций обрушился после слов президента России Владимира Путина о последствиях войны с Европой. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе общения с журналистами после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава государства порассуждал о последствиях, которые ждут регион, если Европа начнет боевые действия против РФ.

«Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — объяснил он.

После слов российского президента индекс Московской биржи (IMOEX) обвалился на 1,1 процента, на минимуме он достигал 2657,52 пункта. Позднее падение замедлилось до 0,62 процента, а показатель скорректировался до 2670,31 пункта.

Лидерами падения стали «Совкомфлот» (минус 1,76 процента), ММК (минус 1,73 процента), НЛМК (минус 1,54 процента), МКБ (минус 1,46 процента), а также «МосЭнерго» (минус 1,2 процента).

Прошлый раз российский рынок падал в конце октября, когда он потерял почти 2,5 процента на фоне сообщения американских журналистов о том, что встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым не состоится. Причиной стали сообщения о том, что представитель Белого дома якобы счел Россию «неготовой к уступкам по украинскому конфликту» после их телефонного разговора.

