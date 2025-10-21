Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 21 октября 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

Индекс Мосбиржи потерял 2,48 % на фоне данных о переносе встречи Лаврова и Рубио
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опускался на открытии утренней торговой сессии до 2675,07 пункта, теряя почти 2,5 процента на фоне сообщения американских журналистов о том, что встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым не состоится на текущей неделе из-за того, что представитель Белого дома якобы счел Россию «неготовой к уступкам по украинскому конфликту» после их телефонного разговора».

К моменту написания материала показатель скорректировался до 2690,58 пункта, находясь в минусе на 1,98 процента.

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков Рябков, комментируя соответствующую информацию, опубликованную CNN, отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности и подчеркнул, что сама встреча требует подготовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по Ростовской области. Есть раненые, повреждены жилые дома, магазины и медцентр

    В России оценили последствия скандального закона о локализации такси

    В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

    Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

    В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

    Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

    Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

    Канада пообещала арестовать Нетаньяху

    Момент удара беспилотника ВСУ по российскому региону и его мощный взрыв попали на видео

    Названа приоритетная версия в деле о бесследно пропавшей семье Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости