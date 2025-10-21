Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

Индекс Мосбиржи потерял 2,48 % на фоне данных о переносе встречи Лаврова и Рубио

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опускался на открытии утренней торговой сессии до 2675,07 пункта, теряя почти 2,5 процента на фоне сообщения американских журналистов о том, что встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым не состоится на текущей неделе из-за того, что представитель Белого дома якобы счел Россию «неготовой к уступкам по украинскому конфликту» после их телефонного разговора».

К моменту написания материала показатель скорректировался до 2690,58 пункта, находясь в минусе на 1,98 процента.

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков Рябков, комментируя соответствующую информацию, опубликованную CNN, отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности и подчеркнул, что сама встреча требует подготовки.