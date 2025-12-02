Реклама

10:36, 2 декабря 2025Мир

Российский танкер подвергся нападению в Черном море

Турция заявила, что танкер Midvolga 2 подвергся нападению в Черном море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout / Reuters

Перевозивший растительное масло из России в Грузию танкер Midvolga 2 подвергся нападению в Черном море. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в социальной сети X.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от нашего побережья, следуя из России в Грузию с грузом подсолнечного масла», — заявило ведомство.

При этом отмечается, что находящиеся на борту 13 членов экипажа в ходе атаки не пострадали и не запрашивали помощи. Как уточнили в турецком ведомстве, судно самостоятельно направляется в порт Синоп.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Вооруженных сил Украины по танкерам в Черном море недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства в акватории исключительной экономической зоны Турции.

    Все новости