Российский танкер подвергся нападению в Черном море

Турция заявила, что танкер Midvolga 2 подвергся нападению в Черном море

Перевозивший растительное масло из России в Грузию танкер Midvolga 2 подвергся нападению в Черном море. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в социальной сети X.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от нашего побережья, следуя из России в Грузию с грузом подсолнечного масла», — заявило ведомство.

При этом отмечается, что находящиеся на борту 13 членов экипажа в ходе атаки не пострадали и не запрашивали помощи. Как уточнили в турецком ведомстве, судно самостоятельно направляется в порт Синоп.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Вооруженных сил Украины по танкерам в Черном море недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства в акватории исключительной экономической зоны Турции.