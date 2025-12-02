Сенатор отреагировал на заявление о подготовке Европы к войне с Россией в 2030 году

Сенатор Пушков: Предотвращение войны в Европе переходит в практическую плоскость

Предотвращение большой войны в Европе переходит из гипотетической в практическую плоскость. Об этом в своем Telegram заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Глава МИД Венгрии [Петер] Сийярто бьет в набат тревоги: по его словам, Европа готовится к войне с Россией в 2030 году. Обезумевшая европейская политэлита готова пойти на риск уничтожения континента», — обозначил Пушков.

Сенатор призвал политические силы на Западе не допустить масштабного конфликта.

«Задача всех здравомыслящих европейцев, руководителей антивоенных партий и общественных движений и не потерявших трезвости ума американских политиков, а также лидеров Глобального Юга не дать ей развязать такую войну», — заключил он.

Ранее агентство MTI процитировало заявление Сийярто о том, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, предположил, что конфликт может начаться раньше.