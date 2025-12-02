Таксист помог пожилой россиянке спасти от мошенников спрятанные в подушке сбережения

МВД: В Сочи таксист помог 82-летней пенсионерке спасти сбережения от мошенников

В Сочи таксист помог пожилой россиянке спасти от мошенников сбережения, которые она спрятала в подушке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что 36-летний водитель приехал к дому 82-летней пенсионерки, чтобы забрать у нее пакеты с вещами для перевозки в Ростов-на-Дону. Заказ показался мужчине подозрительным. «В пакетах были старая подушка и ветошь, которые вряд ли стоило отправлять за сотни километров. Тогда сочинец направился в полицию», — говорится в источнике.

Позже выяснилось, что женщина назвала паспортные данные злоумышленникам якобы для перерасчета пенсии. Мошенники убедили жертву, что ей звонил аферист и его задержали, но теперь ей нужно передать все сбережения для проверки на подлинность в Ростов-на-Дону. Для маскировки пенсионерка спрятала в подушке 370 тысяч рублей и передала их водителю такси.

Деньги россиянке вернули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

В августе неравнодушная жительница Норильска спасла сбережения землячки от мошенников. Она встретила женщину у банкомата, переключила разговор на себя и сумела уговорить ее не переводить деньги на «безопасный счет».