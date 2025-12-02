Трамп похвастался своим острым умом

Трамп заявил, что мыслит острее, чем 45 лет назад

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался, что мыслит острее, чем 45 лет назад. О своих способностях политик рассказал в ходе заседания Кабинета министров в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Я думаю, у меня острее ум, чем был 45 лет назад», — подчеркнул Трамп.

По его словам, он «блестяще» прошел оценку умственных способностей, с которой бы, по его словам, не справились 99 процентов человек.

Накануне Дональд Трамп заявил, что опубликует результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ), которую он делал в октябре текущего года. По словам американского лидера, результаты исследования были идеальными, однако он «понятия не имеет», МРТ какой части тела ему проводили.

До этого Дональд Трамп заявил о желании провести IQ-тест экс-главе государства Джо Байдену и бывшему вице-президенту Камале Харрис.