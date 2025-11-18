Трамп заинтересовался уровнем IQ Байдена и Харрис

Трамп заявил, что хочет провести IQ-тест для Байдена и Харрис

Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести тест IQ экс-главе государства Джо Байдену и бывшему вице-президенту Камале Харрис. Свое намерение он высказал в ходе выступления на мероприятии компании McDonald's, трансляцию вел официальный YouTube-канал Белого дома.

«Просто интересно, я хотел бы провести тест на IQ для Камалы и Байдена. Как вы думаете, кто из них победит?» — задался вопросом американский лидер.

8 ноября Байден обвинил Трампа в том, что тот позорит страну. По его словам, действующему главе государства необходимо осознать, что не американцы работают на него, а он на них.

В свою очередь, Трамп неоднократно резко высказывался об умственных способностях Байдена. В частности, он обвинил бывшего президента США в том, что тот развязывал войны из-за собственной глупости.