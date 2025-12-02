Уиткофф назвал Москву удивительным городом

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф восхитился Москвой во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

В ходе беседы Уиткофф поделился впечатлениями от прогулки по российской столице. «Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город», — заявил он.

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась вечером 2 декабря. Ранее стало известно, что Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер после переговоров в России по урегулированию конфликта на Украине отправятся в одну из стран Европы, где встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.