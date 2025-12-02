Реклама

Бывший СССР
04:59, 2 декабря 2025

В Киеве обеспокоились способным перечеркнуть итоги встречи во Флориде событием

Соскин: Визит Уиткоффа в Россию перечеркнет результаты встречи во Флориде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию перечеркнет итоги встречи во Флориде. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Для Украины эта [встреча] полный провал, потому что теперь обсуждаемые вчера темы не имеют никакого значения. То есть даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя», — выразил мнение он.

Как утверждает Соскин, американский лидер Дональд Трамп уже продемонстрировал свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, не приняв участие в переговорах во Флориде и отправив своего спецпосланника в РФ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Уиткофф направился в Россию. Представитель американской администрации отметила, что накануне Уиткофф встретился с украинской делегацией во Флориде, а сейчас находится на пути в Москву, где у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

