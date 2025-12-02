Белый дом: Спецпосланник Трампа Уиткофф направляется в Россию

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направился в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует ТАСС.

Представитель американской администрации отметила, что накануне Уиткофф встретился с украинской делегацией во Флориде, а сейчас находится на пути в Москву, где у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Их встреча состоится во вторник, 2 декабря, во второй половине дня. Начало переговоров пройдет в открытом режиме.

В свете визита Уиткоффа в Москву в Белом доме заявили о позитивном настрое Вашингтона относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине.