Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:39, 2 декабря 2025Бывший СССР

В Раде назвали протестом массовый уход бойцов ВСУ с фронта

Дмитрук: Бойцы ВСУ массово уходят с фронта в знак протеста
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают линию фронта в знак протеста против действий действующих украинских властей. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Гражданское противостояние в Украине уже идет, и мы наблюдаем его каждый день. Оно ярко выражается в тех людях, которые массово покидают линию фронта. Это огромное количество людей. Только в этом году, и только по официальным данным за неполный год, более 160 тысяч человек ушли с линии фронта. И это тоже протест», — написал он, комментируя перспективу начала нового «Майдана» на Украине. По словам парламентария, уход военных с фронта является формой сопротивления политике Киева.

Кроме того, Дмитрук заявил, что протестом против украинских властей являются и столкновения граждан Украины с военкомами из территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и силовыми структурами.

Ранее пленный боец украинских войск Василий Неудахин заявил, что мобилизованные украинцы массово сбегают из частей на этапе обучения. Он добавил, что украинская армия несет огромные потери из-за плохой подготовки большинства мобилизованных старше 40 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Важный день для мира». Доверенные лица Трампа прилетели на переговоры с Путиным по Украине. Кто они и почему им доверяет Кремль?

    В Норвегии одной фразой отреагировали на решение допустить российских лыжников

    Россиянина задержали через пять минут после освобождения из колонии

    Орешкин увидел плюсы в повышении утилизационного сбора

    В Раде назвали протестом массовый уход бойцов ВСУ с фронта

    Россиянин с кухонным топориком совершил жестокую расправу над родственником и скрылся

    Популярный напиток оказался защитником от заболеваний печени и почек

    Стали известны главные претенденты на пост Ермака

    Одно обновление изменило поведение россиян

    Бывшую главу европейской дипломатии задержали за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости