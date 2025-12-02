Дмитрук: Бойцы ВСУ массово уходят с фронта в знак протеста

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают линию фронта в знак протеста против действий действующих украинских властей. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Гражданское противостояние в Украине уже идет, и мы наблюдаем его каждый день. Оно ярко выражается в тех людях, которые массово покидают линию фронта. Это огромное количество людей. Только в этом году, и только по официальным данным за неполный год, более 160 тысяч человек ушли с линии фронта. И это тоже протест», — написал он, комментируя перспективу начала нового «Майдана» на Украине. По словам парламентария, уход военных с фронта является формой сопротивления политике Киева.

Кроме того, Дмитрук заявил, что протестом против украинских властей являются и столкновения граждан Украины с военкомами из территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и силовыми структурами.

Ранее пленный боец украинских войск Василий Неудахин заявил, что мобилизованные украинцы массово сбегают из частей на этапе обучения. Он добавил, что украинская армия несет огромные потери из-за плохой подготовки большинства мобилизованных старше 40 лет.