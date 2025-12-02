Реклама

14:18, 2 декабря 2025Россия

В России назвали необходимые размеры буферной зоны на границе с Украиной

Эксперт Михайлов: Ширина буфера на границе с Украиной должна быть 300 километров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ширина буферной зоны на границе с Украиной должна быть не менее 300 километров. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, чьи слова приводит «Царьград».

«Вот это будет безопасность. Если не будет никаких нормальных договоренностей. А 300 километров — это как раз будет включать и новые территории», — пояснил он.

По мнению эксперта, зона безопасности не обязательно должна означать открытое взятие под контроль территорий, граничащих с Россией, к примеру Харьковской, Сумской и Черниговской областей. При этом он допустил, что в буферной зоне могут пройти дополнительные референдумы о вхождении территорий в состав России.

В понедельник, 1 декабря, президент России Владимир Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Во время рабочей встречи он заявил, что подразделения «Севера» должны создать зону безопасности вдоль государственной границы.

