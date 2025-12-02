В России появится новый вид соцконтракта для демобилизованных с СВО

Полуянова: С января появится новый вид соцконтракта для демобилизованных с СВО

Новый вид соцконтракта для демобилизованных участников специальной военной операции (СВО) появится с 1 января 2026 года. Об этом РИА Новости заявила член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

Социальный контракт можно будет заключить с целью ведения предпринимательской деятельности и без оценки уровня среднедушевого дохода. Как указала парламентарий, размер единовременной выплаты будет достигать до 350 тысяч рублей. Кроме того, данной выплатой можно будет воспользоваться для обучения или повышения квалификации.

По словам Полуяновой, сами участники СВО предлагали подобный вариант поддержки. Она выразила уверенность в том, что новая ветвь соцконтракта окажется полезной не только для участников спецоперации, но и для сектора МСП в целом.

Ранее депутат Государственной Думы Ярослав Нилов предложил дать гарантии возвращающимся к работе участникам спецоперации на Украине. За этой категорией граждан хотят закрепить преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения численности или штата.