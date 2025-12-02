В России заговорили об амнистии имени Долиной

Life.ru: В РФ предложили провести амнистию имени Долиной для жертв мошенников

В России предложили провести амнистию «имени Ларисы Долиной» для пожилых жертв мошенников. Об этом со ссылкой на рассуждения депутата Госдумы Виталия Милонова сообщает Life.ru.

По мнению депутата, проявить гуманизм было бы допустимо и в отношении пенсионеров, которые совершили такие серьезные преступления, как поджоги автомобилей и даже отделов полиции.

«Это гуманное предложение, и, безусловно, к тем, кто не совершил тяжкие преступления, стоит проявить милосердие», — заговорил об амнистии Милонов.

Лариса Долина, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Однако позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры — 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье — осталась без жилья и не получила обратно деньги.