Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:46, 2 декабря 2025Россия

В России заговорили об амнистии имени Долиной

Life.ru: В РФ предложили провести амнистию имени Долиной для жертв мошенников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В России предложили провести амнистию «имени Ларисы Долиной» для пожилых жертв мошенников. Об этом со ссылкой на рассуждения депутата Госдумы Виталия Милонова сообщает Life.ru.

По мнению депутата, проявить гуманизм было бы допустимо и в отношении пенсионеров, которые совершили такие серьезные преступления, как поджоги автомобилей и даже отделов полиции.

«Это гуманное предложение, и, безусловно, к тем, кто не совершил тяжкие преступления, стоит проявить милосердие», — заговорил об амнистии Милонов.

Лариса Долина, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Однако позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры — 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье — осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от Черного моря. Россия будет мощнее бить по портам и судам

    Бывший ведущий Первого канала рассказал о французском паспорте

    В центре Москвы заметили гигантский мандарин

    Игравший за «Ростов» африканец умер в возрасте 43 лет

    Экс-глава МИД заявил о стратегической победе Украины на фоне переговоров

    Трамп высказался о ситуации на Украине

    Стал известен фактор ускорения развития болезни Альцгеймера

    В России нашли уникальное место жертвоприношений с множеством украшений

    На свадьбу приполз крупный питон

    Названы лучшие направления для ночных путешествий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok