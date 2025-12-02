Реклама

Россия
16:03, 2 декабря 2025Россия

В России захотели контролировать разведение домашних животных

Проект о контроле разведения домашних животных внесли на рассмотрение в Госдуму
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Heidi Bollich / Shutterstock / Fotodom

Проект закона о контроле разведения домашних животных внесли на рассмотрение в Госдуму. О том, что эту сферу захотели дополнительно контролировать, говорится на официальном портале нижней палаты парламента.

Документ зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В тексте многостраничного законопроекта дается определение ключевым понятиям сферы разведения зверей — от заводчика до свидетельства о происхождении животного.

«Регулирование сферы разведения животных вводится в целях защиты животных, обеспечения гуманного и ответственного обращения с ними», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации одобрили закон, определяющий будущее не сдавших экзамены россиян.

